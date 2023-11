RAKETIHIRMUS VEE ALLA ⟩ Venemaa peab plaani ühendada Krimm enda külge rünnakualti silla asemel tunneliga

Lehe andmeil tõukuvad tunnelit puudutavad kõnelused, sealhulgas oktoobri lõpus toimunud planeerimisarutelu, üha kasvavast Venemaa murest enam kui 18 kilomeetrit pika Kertši silla julgeoleku pärast. Venemaa jaoks on tegemist võtmetähtsusega logistikateega, kuid Ukraina on seda rünnanud kahel korral ning sild on jätkuvalt haavatav rakettidele ja droonidele.