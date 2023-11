ELAV LAIP ⟩ Oma surma võltsinud Vene sõdur läheb viieks aastaks vangi

Kui sõjaväeametnikud käisid meest pärast oma üksusesse mitteilmumist kodust otsimas ütles mehe poeg neile, et tema isa on surnud ja näitas neile surmatunnistust. Lähemal uurimisel avastati, et surmatunnistus on võltsitud, mille järel Arabžajev arreteeriti.