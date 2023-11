Hamas andis esimesed 13 vabastatud pantvangi üle Punasele Ristile

Tai peaminister Srettha Thavisin teatas täna, et lisaks Iisraeli kodanikele vabastati ka 12 Kagu-Aasia riigi kodanikku. Nemad on väidetavalt praeguseks jõudnud Iisraeli territooriumile.

«Lapsed esitavad küsimusi nagu: «Kus on ema? Kus on isa?» Sõdurid ei tohiks nendele küsimustele vastata, isegi kui nad teavad vastuseid. Igasugustele küsimustele tuleks vastata stiilis: «Kullake, mul on kahju, ma ei tea. Minu ülesanne on viia sind Iisraelisse turvalisse kohta, kus sind ootavad tuttavad inimesed, kes vastavad kõigile sinu küsimustele,»» seisab Iisraeli relvajõudude liikmetele edastatud nõuannetes.