MÕMMIPRAAD MISOKASTMES ⟩ Näljaste karude üha sagenevad rünnakud tekitavad Jaapani elanikes kättemaksuiha

Kuigi Jaapani mägedes elavad karud on valdavalt tuntud häbelike loomadena, on tänavune kuumast suvest tingitud toidunappus ajanud mõmmikud liikvele ja toonud kaasa enneolematu rünnakulaine inimeste vastu – kevadest saadik on karu küünistes hukkunud kuus inimest.