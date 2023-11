Ukraina vägede koosseisus võitleb Venemaa agressiooni vastu Siberi pataljon, mis koosneb nii venelastest kui ka põlisrahvaste esindajatest, nende seas on ka burjaadi võitlejaid. Pildil Siberi pataljon õppustel Kiievi lähedal tänavu oktoobris.

Doržo Dugarov (44) on Burjaadi-Mongoli Demokraatliku Liikumise juht, kes sunniti 2016. aastal poliitilise tegevuse pärast kodumaalt lahkuma. Elab Soomes. Ta on õppinud infotehnoloogiat ja tibetoloogiat Ulan-Udes ning rahvusvahelisi suhteid Ulaanbaataris. Töötab IT-valdkonnas, samuti 3D disainerina. Abikaasa on leedulanna.