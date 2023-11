Läti rahvas üritab aru saada, mis toimub, ning uus transpordiminister Kaspars Briškens rahustab inimesi, et kiirrongiliin hakkab ilmtingimata kulgema läbi Riia.

Et Rail Balticu projekt saaks teoks, on vaja piisavalt finantsressursse, ja selle üle praegu Läti seimi saadikud arutlevadki. Läti riigieelarve väitlused on olnud rahulikumad, kui seda algul oodati. Läti ühiskonnas kütab pingeid juba viimased seitse aastat väitlus Istanbuli konventsiooni üle, mis käib uue partnerlusseaduse diskussioonidega üheskoos.