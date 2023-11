Esimesed pantvangid pääsesid Hamasi küüsist

Tel Avivi tänaval on suur sein piltidega inimestest, keda Hamas Gazas pantvangis hoiab. Fotot vahendati 24. novembril kõikjal lääne meedias lootusega, et fotodel olevatest inimestest vähemalt 13 on õhtuks tagasi oma lähedaste juures.

Foto: Abir Sultan/epa/Scanpix