Putini esimene peaminister Kasjanov kuulutati välisagendiks

Ministeerium süüdistab Kasjanovit «vastuseisus sõjalisele erioperatsioonile Ukrainas» ning kuulumises «Venemaa Sõjavastasesse Komiteesse, mille tegevuse eesmärk on diskrediteerida Venemaa välis- ja sisepoliitikat».

Mullu juunis ütles Kasjanov AFP-le, et tunne enam ära seda Putinit, kellega ta kunagi koos töötas. Ta avaldas lootust, et Venemaa pöördub kunagi tagasi «demokraatia teele».

Endine peaminister teatas 2022. aasta juunis, et lahkus Venemaalt.

Nõukogude aja mõistet «rahvavaenlased» meenutav silt «välisagent» nõuab üksikisikutelt või rühmadelt rahastamisallikate avalikustamist. Samuti kohustab see neid lisama kõigile artiklitele ja publikatsioonidele, sealhulgas sotsiaalmeedia postitustele vastava märke.

Kreml on täiemahulise Ukraina sõja algusest saadik selle suhtes kriitilisi hääli vaikima sundinud. Tuntumad opositsioonitegelased on kas eksiilis või trellida taga, sõja vastu protestimise eest on kinni peetud tuhandeid tavakodanikke.