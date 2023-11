SUUR VEND NÄEB KÕIKE ⟩ ISW: Venemaale paigaldatakse pea 4 miljonit uut valvekaamerat

Vene Föderatsiooni digitaalarengu ministeerium on teinud algatuse viia kõigi videovalvesüsteemide salvestamine ja töötlemine riigis ühtsele platvormile. Sellise platvormi maksumus on umbes 134 miljonit dollarit, teatab aruanne.

Väljaandele Kommersant toetudes märgitakse, et praegu on Venemaal umbes 1,2 miljonit videovalvekaamerat, millest umbes pooled on valitsuse käsutuses.