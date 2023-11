Soome kirjanik: palvetan, et Eesti ei sulgeks piiri Venemaaga, muidu muutub olukord väljapääsmatuks

Zinaida Linden on kirjanik, publitsist, mitme Soome preemia laureaat. Ta on ka Soome kodanik ja elanud riigis üle 30 aasta. Zinaida eakas ema jäi Vene Föderatsiooni ning vajab ööpäevaringset hoolt ja järelevalvet. Ema on vaatamata tema vanusele ja tervislikule seisundile võimatu Soome viia ning nüüd on Venemaale pääsemine äärmiselt keeruline.

«Käisin oktoobris Venemaal ja naasin hiljuti. Mu ema on 87-aastane, praegu on tema juures kogu aeg hooldaja,» rääkis Zinaida. «Niisugune olukord pole aga sugugi üksikjuhtum. Mul on tuttavaid Rootsis, kellel samuti ema või isa on üksinda Venemaal. Üks mu sõbratar on praegu seal, sest tema 88-aastane isa elab Venemaal.»