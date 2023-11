TIPPÜLIKOOL PÕLISTAB EBAVÕRDSUST ⟩ BBC: märgiline kohtuasi paljastas Harvardi ebaausa vastuvõtuprotsessi

Juba pikalt on kahtlustatud, et mitmed USA juhtivad kõrgkoolid rakendavad niinimetatud pärilikku vastuvõttu, mis tähendab, et kui ülikooli kandidaadi lähisugulane õppis samas asutuses, võidakse teda eelistada sarnase tugevusega kandidaadile, kelle vanemad ega teised sugulased pole selle kõrgkooliga seotud olnud.

Nüüd on hiljutises kohtuasjas selgunud, et senine praktika on taganud mõnele sisseastujale pingereavälise vastuvõtu, mis on pannud paljud tudengid ja osariigi poliitikud häälekalt nõudma senise vastuvõtupoliitika lõpetamist.