Kreeka rannikuvalve teatas täna, et Komooride lipu all sõitev kaubalaev 14 inimesega pardal vajus tugeva tuule käes Lesbose saare lähedal kummuli ja läks põhja; päästetud on üks inimene, ülejäänud 13 aga otsitakse ulatusliku päästeoperatsiooniga.