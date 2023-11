Konfliktid Aafrikas on seotud erinevate hõimudega ning sellega, et on vaja töökohti, sissetulekut, toitu ja peakatet. Lähis-Idas aga on konfliktide - ei ole ainult seotud praeguse konfliktiga vaid laiemalt - juured palju sügavamal, need on seotud usuga või riikidega. Lähis-Idas on vaja palju rohkem tööd ja aega, et mingisuguse lahenduseni jõuda.