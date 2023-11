Iisraelis sõtta kutsutud sõdur laulab Eesti muusiku värskes loos

Vanemseersandi auastmega Kerzhner, kes on saanud ettevalmistuse hüpata langevarjuga võitlusliinile, mida tema sõnul tuleb tegelikult ette väga harva, kirjutas Jürjensi loodud meloodiale ka sõnad, millega ta soovis avaldada austust kõigile neile, kellega ta on pidanud minema õlg õla kõrval ohtlikesse olukordadesse.

Jürjens (46), kelle sünninimi on Priit, rääkis, et metal-stiilis laul räägib sellest, kuidas minnakse ühiselt lahingusse, kus kuulid vilisevad üle pea ja võib surma saada. «Iisraelis on kogu aeg olnud sõjahõng õhus,» lausus ta. Varem pole kitarristina karmima stiiliga muusikat kirjutanud ja mänginud Jürjens enda sõnul nii sõjakat lugu teinud.