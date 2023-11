«Zelenskõi suutis veenda Euroopat, et selle tulevik on seotud Ukraina tulevikuga, mida enne Venemaa sissetungi mullu veebruaris uskusid vähesed. Võtmerolli on mänginud tema suhtlemisoskus. Tema karm retoorika paljastab Vene režiimi tigedust, mille vastu ta võitleb... , lükates ümber paljude eurooplaste – eriti Berliini ja Pariisi – veendumuse, et Moskva võib olla partner,» kirjutab Politico.