Selgus Merriam-Websteri aasta sõna

Sõnaraamatute väljaandja tõi välja, et inimesed sisestasid selle sõna otsingumootorisse, kuna sellel on mitu tähendust. Näiteks tähendab see midagi, mis ei ole vale ega imiteeritud ning samas ka midagi, mis on jäänud truuks oma iseloomule.

Eesti keele instituudi (EKI) ühendsõnastiku kohaselt on sõna autentne definitsioon järgmine: «selline, mida saab täiesti usaldada, mis on ehtne ning mis põhineb algallikail».

«Olgugi et see on selgelt soovitav omadus, on autentset väga keeruline defineerida ja selle üle arutleda,» lisas Merriam-Webster. Väljaande sõnul kasvas sõna populaarsus, kuna sel aastal on järjest keerulisemaks läinud eristada võltssisu tõelisest. Tehisintellekti esiletõus aitas sellele kaasa, tekitades huvi tekstide, piltide ja videote autentsuse vastu.