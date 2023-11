Hamas andis 10-kuuse pantvangi edasi teisele terrorirühmitusele

Eeldati, et Kfiri perekond on päästetud pantvangide seas, kuid seda siiski mitte. Nad on endiselt Gaza sektoris lõksus. «Me oleme suures teadmatuses. Arusaam, et me ei saa seda kallistust, mida soovisime, jätab sõnatuks,» teatasid perekonna lähedased. Täpselt ei ole teada, millise organisatsiooni valduses perekond hetkel viibib, kuid sõjaanalüütiku Michael Horowitzi sõnul on kõige tõenäolisem, et nad on Palestiina Vabastusorganisatsiooni (PFLP) kätes, vahendab The Jewish Chronicle.