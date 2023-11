Väljaandele Times of Malta ütles anonüümne allikas, et võimalike eesistujatena pakuti välja ka Austria ja mõned Kesk-Aasia riigid, kuid Maltat toetasid kõik liikmesriigid. Malta on ka ÜRO julgeolekunõukogu liige, riiki on tunnustatud tasakaaluka rolli eest Ukraina sõjas kui ka Hamasi-Iisraeli konfliktis.