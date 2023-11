Balti välisministrid jätavad Lavrovi osaluse tõttu OSCE kohtumisele minemata

OSCE praeguse eesistujariigi välisminister Bujar Osmani kinnitas täna, et Põhja-Makedoonia on korraldanud Lavrovile viisa, et ta saaks Skopjesse tulla, ning kaupleb nüüd Kreekalt ja Bulgaarialt Vene välisministrile õigust üle nende riikide kohale lennata.