Slovakkia rekajuhid ähvardavad ühineda Ukraina-vastase protestiga

Riigi veoautojuhte koondav ametiühing UNAS ootab, et riik võtaks kasutusele meetmeid piiramaks Ukraina kolleege. Rekajuhid ähvardavad blokeerida Vyšne Nemecke ja Užgorodi vahelise piiripunkti, mis on ainus ületuskoht, mis on raskeveokitele avatud.