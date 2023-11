Egiptuse riigipea Abdel Fattah al-Sisi pakkus reedel, et tulevane Palestiina riik tuleks demilitariseerida. Et seal püsiks kord, mida ei valvaks ei Hamas ega Iisraeli julgeolekujõud, pakkus ta välja ajutise rahvusvahelise julgeolekumissiooni.

«Oleme valmis, et see riik oleks demilitariseeritud ning seda tagataks ka vägedega, olgu selleks NATO, ÜRO, araabia riikide või Ameerika väed, kuni me saavutame mõlema riigi – nii sündiva Palestiina kui Iisraeli riigi – julgeoleku,» pakkus Sisi pressikonverentsil Kairos, kus tema kõrval seisid Hispaania ja Belgia peaministrid Pedro Sánchez ja Alexander De Croo.