Möödunud nädalal selgus, et Põhja-Pohjanmaa maakonnas on ühe patsiendi andmeid sellel aastal vaadanud vähemalt 50 meditsiinivaldkonna töötajat, ilma, et neil oleks selleks olnud mingigi patsiendi raviga või muude tööülesannetega seotud põhjus.