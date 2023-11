Tsahkna sõnul on liitlased ühel meelel, et Ukraina ei võitle mitte üksnes oma maa vabastamise, vaid laiemalt Euro-Atlandi piirkonna julgeoleku eest. Oma sõnavõtus ütles minister, et hädavajalik on jätkata agressiooni hinna tõstmist.