Põhja-Korea valimisšokk ⟩ Kandidaadid said alla 100 protsendi häältest

See on omamoodi poliitiline maavärin, kirjutas The Times täna ja lisas, et totalitaarse Põhja-Korea valimiste korraldajate avalikustatud valimistulemuste andmed ajasid isegi riigi käekäiku lähedalt jälgivad eksperdid korraks elevusse.

«Mõte, et keegi otsustas, et seltsimees Kim Jong-uni üles seatud Tööpartei kandidaadid ei sobi – see on päriselt midagi,» vahendas The Times Souli ülikoolis Põhja-Korea ajaloole keskendunud teadlase Fjodor Tertitski sõnu.