«Saime täna kell 14.47 (Eesti aja järgi kell 7.47) info, et USA sõjaväe Osprey kukkus Yakushima saare lähedal merre,» ütles Jaapani rannikuvalve pressiesindaja AFP-le. «Meid teavitati ka sellest, et pardal oli kaheksa meeskonnaliiget.»

Pisut hiljem teatas rannikuvalve Briti ringhäälingule BBC, et päästetöötajad on leidnud ühe pardal olnud inimese, kes ei hinganud. Kohalik meedia vahendas viitega ametnikele, et lennuki rusud paiknevad Yakushima lähistel.