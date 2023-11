VIDEO ⟩ Pariisi Jumalaema kirik tõuseb tuhast

Prantsusmaa asus esimesel võimaluses Jumalaema kirikut taastama ja eile oli see päev, mil kirikutorni hakati paigutama uut tornikiivrit. Täna võis näha tellingutel usinalt töötavaid meistrimehi, vahendas Reuters. Prantsuse president Emmanuel Macron lubas, et Jumalaema kirik avatakse 2024. aastal täielikult taastatud kujul.

Pariisi Jumalaema kirikut on peetud üheks parimaks Prantsuse gooti arhitektuuri näiteks ja see Prantsusmaa pealinna üks olulisemaid sümboleid on meelitanud Prantsusmaa pealinna igal aastal ligi 13 miljonit külastajat.