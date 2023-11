POSTIMEES BRÜSSELIS ⟩ Põhjala-Balti kohtumine NATOs keskendus Soome piiril toimuvale

Eestit esindanud välisminister Margus Tsahkna nentis kõneldut kommenteerides, et Venemaa on migrandirünnakut põhjalikult organiseerinud. «Tehakse kampaaniat piirkondades, kust põgenikud tulevad, et neil on võimalus pääseda läbi Venemaa lihtsustatud korras tõotatud maale nimega EL. Kindlasti võetakse neilt selle eest ka raha ja siis lükatakse üle piiri,» rääkis ta.