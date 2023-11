Maailma suuruselt kaheksandat naftariiki Araabia Ühendemiraate on tähtsa kohtumise eel süüdistatud n-ö kahe mängu mängimises. Eelmisel nädalal avaldas BBC lekkinud dokumendid, mille järgi üritab riik eesotsas konverentsi juhtiva sultan Ahmed Al-Jaberiga sõlmida kliimamuutuste vastu võitlemise üle arutlemise varjus teiste riikidega nafta- ja gaasitarne kokkuleppeid. Tööstusministrist sultan on ühtlasi ka riikliku naftafirma ADNOC tegevjuht ning taastuvenergia lahendusi pakkuva riigiettevõtte Masdar kaasasutaja. Al-Jaber on süüdistused tagasi lükanud, rõhutades hoopiski võimalusi, mida mitmel toolil istumine kliimapoliitika elluviimiseks pakub.