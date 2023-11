Stoltenberg: F-16 hävitajad ukrainlastele on olemas, aga see pole võluvits

«Samal ajal tundub mulle, et me peame endale aru andma, et ei ole olemas võluvitsa, üht süsteemi, mis iseenesest muudaks fundamentaalselt olukorda lahinguväljal,» lisas Stoltenberg. «Venelaste tagasi surumiseks on vaja palju korraga toimivaid võimekusi. Me peame olema valmis pikaks ja raskeks võitluseks.»