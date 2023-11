Kunstiteos, mis pärineb 15. sajandist ja mille väärtus küündib 100 miljonit euro kanti, asus algselt Santa Maria la Carità linna kirikus, enne kui see usaldati Gragnanos elava Somma perekonna kätte, kes hoidis seda mitme põlvkonna jooksul oma elamises, kirjutas Napoli Today.

Arusaamatul põhjusel kaotas Itaalia riik aga oma arvepidamisest igasugused jäljed maali kohta, mistõttu arvati pikalt, et ennekõike teostega «Veenuse sünd» ja «Primavera» tuntud renessansiajastu meistri üks viimaseid maale on igaveseks kadunud, vahendas The Guardian.