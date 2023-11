Peaministripartei tõusis taas Soome suurima toetusega erakonnaks

Teisele kohale langenud sotsiaaldemokraadid (SDP) said 22,3 ja Põlissoomlased kolmandana 17 protsenti toetust.

Edetabeli tipu pärast on võitlus käinud suvest alates. SDP läks suve lõpus juhtima, kuid mõni küsitlus hiljem rühkis Koonderakond neist mööda. Eelmises arvamusuuringus tuli SDP esikohale.

Küsitluse läbi viinud Taloustutkimuse uuringujuht Tuomo Turja ütles Ylele, et Koonderakond on saanud oma põhitoetajad tagasi, SDP on omi kaotanud, muu hulgas rohelistele.