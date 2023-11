Karmi abordikeelu kehtestamise järel kukkus sündimus Poolas kivina

Kui Poola oli varemgi keskmiselt 1,3 lapsega naise kohta Euroopa maade seas üks väikseima sündimuskordajaga riike, siis olukord ähvardab muutuda rahvastiku taaste seisukohalt peagi veel süngemaks, mis siis et abordikeeldu õigustas konservatiivse Õiguse ja Õigluse (PiS) valitsus just tarvidusega väljavaateid parandada, kirjutas The Washington Post.

Poola statistikaameti (GUS) andmeil sündis mullu oktoobrist kuni tänavu septembri lõpuni riigis 280 000 last, mida on 34 800 võrra vähem, kui vastaval perioodil aasta varem, vahendas portaal Notes from Poland. Tegemist on esimese korraga, mil sündide arv on riigis aasta kestel kahanenud rohkem kui kümnendiku võrra.