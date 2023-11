Madeleine McCanni kadumises kahtlustatav mees astub Saksamaal kohtu ette

Braunschweigi kohtule kinnitati septembris, et tal on õigus Christian B. üle kohut mõista.

Christian B. on peamine kahtlusalune kolmeaastase Briti tüdruku Madeleine McCanni kadumises 2007. aastal Praia da Luzis.

Braunschweigi prokurörid on oma sõnul veendunud, et Christian B. tappis tüdruku, kuid talle ei ole veel süüdistust esitatud.

2020. aastal teatas Saksa politsei, et uurib Christian B. seotust juhtumiga ja et neil olevat konkreetseid tõendeid, et mees tappis Madeleine'i.