Venemaa keelustas rahvusvahelise LGBT liikumise kui äärmusrühmituse

LGBTQ+ liikumise ärakeelamine on Kremli järjekordne samm selle kogukonna mahasurumiseks. Venemaa režiimi juht Vladimir Putin on viimase kümne aasta jooksul asunud järgima eeskätt õigeusukiriku tõekspidamisi.

Justiitsministeerium ütles novembri algul hagist teatades, et võimud on tuvastanud Venemaal tegutseva LGBTQ+ liikumise puhul «ekstremistliku iseloomuga märke ja ilminguid», seal hulgas «ühiskondlike ja usuliste lahkhelide õhutamist». Tõendeid ei esitatud.

«Ekstremistiks» nimetamine tähendab, et Venemaal elavaid geisid, lesbisid, transsoolisi ja kväärinimesi ähvardab vanglakaristus.

«Ühel päeval on see möödas, aga praegu peame püüdma edasi elada ja end hoida,» ütles Vene feministide sõjavastane ühendus FAR sotsiaalmeedias.