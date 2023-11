Hispaania peaminister: kahtlen, kas Iisrael tegutseb rahvusvahelise õiguse kohaselt

«Oleme algusest peale öelnud, et mida Hamas Iisraelis korraldas oli täiesti õudne ja julm,» ütles Sanchez, lisades, et vaatas eelmisel nädalal Iisraeli peaministri Benjamin Netanyahuga kohtudes üle ka Hamasi kuritegusid näidanud videomaterjali. «Me oleme avalikult Hamasi teod hukka mõistnud ning nõudnud, et nad koheselt vabastaksid kõik pantvangid.»

«Aga me peame sama veendumusega ütlema Iisraelile, et nende teod peavad järgima rahvusvahelist humanitaarõigust. Olles näinud pilte ja järjest suurenevat arvu tapetuid - nii poisse kui ka tüdrukuid - on mul tõsised kahtlused, et nad tegutsevad rahvusvahelise humanitaarõiguse kohaselt,» kritiseeris Sanchez.