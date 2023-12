Vanglagi oli täis Venemaa alustatud sõja toetajaid. Paljud kinnipeetavad olid riputanud oma kongi Putini pilte, ja vähe sellest – neil on liiga palju õigusi ning nende vastu ei saa teha muud, kui öelda rikkumiste puhul, et «kirjutan teie kohta ettekande», ütleb 24-aastane Egert.

Ega tal Ukrainas lihtsam ole. Kas või seepärast, et kogu varustus tuleb soetada endal oma raha eest. Isegi see riietus, mille Ukraina annab, ei ole kuigi kõlbulik. Nii on Egert kutsungiga Skittles pidanud endasse investeerima ligi 7000 eurot, kuid ikkagi on palju olulist puudu, näiteks termooptika relvale ja öövaatlusseadmed. Nende hinnad algavad vastavalt 3500 ja 4500 eurost. Nende puudumine suurendab ohtu elule. Skittles on laskur.