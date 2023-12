Hamasi võimud Gazas: Iisraeli rünnakutes hukkus kolm ajakirjanikku

Büroo kohaselt on Iisraeli ja Hamasi vahelises sõjas alates 7. oktoobrist saanud surma 73 ajakirjanikku.

«Oleme mures oma kolleegide elu pärast, kes täidavad oma kohust suure pühendumisega äärmiselt keerulistes oludes,» ütles Anadolu peadirektor Serdar Karagöz. «Me jätkame oma võitlust tagamaks, et need, kes panid toime need rünnakud, võetakse vastutusele.»