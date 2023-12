Essequibo jõgi voolab läbi Kurupukari piiriületuspunkti Guyanas. Venezuela on pikka aega ihunud hammast Guyanale kuuluvale Essequibo piirkonnale, mis on suurem kui Kreeka ja kus on rikkalikult maavarasid, sealhulgas hiljuti avastatud suured naftareservid.

Foto: Juan Pablo Arraez / AP / Scanpix