Dnepri-äärsete Ukraina väeüksuste salaplaani lahtimuukimine paneb venelaste pead huugama

Ukraina väed sättisid end Dnepri jõe idakaldale, et ohustada Vene armee ülekaalu selles piirkonnas. Venemaa vastas sellele hävitajate ja kopterite saatmisega. Dnepri ääres pesitsevate ukrainlaste pea kohal tiirutavad droonid, vahendas The New York Times eilses ülevaates, lisades, et Ukraina on suutnud jõeäärseid positsioone hoida.