Armeenia valitsus eesotsas peaminister Nikol Pašinjaniga on Venemaaga halvenevate suhete valguses korduvalt väitnud, et Venemaa ei hoia kinni oma julgeolekukokkulepetest. Armeenia asekaitseminister Sargsjan on aga esimene Armeenia ametnik, kes avalikustas rahasumma, mille riik on Venemaa relvatootjatele maksnud varustuse eest, mida pole kätte saadud. Sargsjan on aga keeldunud täpsustamast, millist tüüpi relvadega on tegu.