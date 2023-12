ÜLEVAADE ⟩ «Hamas üritas külvata võimalikult palju hirmu – tappes, elusalt põletades, vägistades»

Iisraeli eriüksuse Zaka komandöril Haim Outmezginel on raskusi 7. oktoobri sündmuste kirjeldamisega. Pärast Hamasi tapatalguid leidis ta põllult kahe noore naise surnukeha, mõlemal jalad harki tõmmatud. Ühel neist oli kuulihaav vagiinas, teisel alla kistud teksapüksid ja marrastused jalgadel.

«Me kogusime kümne päevaga [Supernova] festivalialalt ja kibutsidest tuhat surnukeha,» ütles Outmezgine väljaandele The Times. «See oli selge, et nad üritasid külvata võimalikult palju hirmu – tappes, elusalt põletades, vägistades. Paistis, et nende eesmärk oli vägistada võimalikult palju.»