Must kass jooksis varasema poksitšempioni Klõtško ja Zelenskõi vahelt läbi läinud talvel, kui president süüdistas Kiievi meeri pealinna pommivarjendite laokile jätmises, vahendas The Times.

«Inimesed imestavad, miks me ei olnud selleks sõjaks paremini ette valmistatud, miks Zelenskõi eitas lõpuni, et nii läheb,» lausus Klõtško nüüd ajalehele 20 Minuten. «Inimesed näevad, kes tegutseb tõhusalt ja kes mitte. Ja ootusi oli ja on ikka veel palju. Zelenskõi maksab oma vigade eest.»