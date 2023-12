VIDEO ⟩ Kanadas virutas plehku pääsenud känguru politseinikule korraliku obaduse

A kangaroo was spotted in Oshawa earlier today 😳🇨🇦 pic.twitter.com/MvNFOSRPpM

Lõpuks said politseinikud plehku pääsenud kukkurloomale jälile eilse päeva esimestel tundidel ühes Oshawa põhjaosas asuvas majapidamises, rääkis CBC Torontole politseiseersant Chris Boileau.

Korrakaitsjad võtsid kiiresti ühendus känguru talitajatega, kes soovitasid neil kinni haarata looma sabast. Boileau sõnul toimis nõuanne igati, kui mitte arvestada, et känguru virutas kinnipüüdmise käigus ühele politseinikule korraliku hoobi näkku, vahendas Reuters.

«See on midagi, mida ta ja tema üksusekaaslased mäletavad kogu oma ülejäänud karjääri jooksul,» ütles Boileau CBC Torontole, muiates, et uurimine rünnaku asjus siiski lõpetatakse, mis siis et korrakaitsja sai operatsiooni käigus kannatada.