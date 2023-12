NAFTAÄRI KAITSJAD ⟩ Rekordarv lobiste tõkestab kliimakohtumisel fossiilkütustest loobumist

COP28 kohtumist võõrustavad naftarikkad Araabia Ühendemiraadid pole teinud saladust, et kavatsevad anda ruumi ka fossiilsete kütuste kasutamise propageerijatele. Küll aga on esimest korda ÜRO kliimakohtumiste ajaloos osalejatel kohustus näidata, kelle heaks nad töötavad ning mis huvisid esindavad.

Kuigi varasemate aastate kohta võrdlusmaterjal puudub, tõi mittetulundusühendusi koondav liikumine Kick Big Polluters Out (Heitke Suured Saastajad Välja) esile, et seekord kohtumisel osalevad 2456 fossiilkütuste kasutamise eest seisjat on umbes neli korda rohkem, kui mullu Egiptuses Sharm el Sheikh’is peetud kohtumisel viibinud lobiste.