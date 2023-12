«Nad murdsid turvaruumi ukse maha, viskasid termobaarilise granaadi sisse ja sulgesid ukse. Kõik pereliikmed põlesid hetkega ära. Nägime palju tuhahunnikutega ruume...» Iisraeli kaitsejõudude esindajad lubasid ajakirjanikud sõjaväebaasi, et näidata kõikvõimalikke relvi, laskemoona, lõhkeseadeldisi ja mitmesuguseid isetehtud n-ö põrgumasinaid, millega radikaalsed islamistid rahulike elanikke ründasid.

Arusaadavatel põhjustel ei saa me täpsustada, kus täpselt asub sõjaväebaas, kuhu Iisraeli kaitsevägi kõigi nende massimõrvainstrumentide näidised viis. Baasi territoorium on üsna suur, seal tuleb liikuda kas auto või bussiga. Bussid sõidavad graafiku alusel, peatused on nagu igas linnas.