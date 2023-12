KOHALIK VAADE ⟩ Kindral Zalužnõi populaarsus teeb president Zelenskõi kadedaks

Viimasel ajal on ilmunud palju artikleid konfliktist Zelenskõi ja kindral Zalužnõi vahel, kuid need ei kirjelda päris täpselt seda, mis toimub praegu Ukraina presidendi kantselei ja Ukraina kaitsejõudude peastaabi vahel. See on pidevalt hõõguv konflikt. See on hõõgunud pidevalt, vahel vaibudes ja siis jälle teravnedes. Varem pole see avalikkuse ette jõudnud.

Poliitilisele juhtkonnale on vaja efektseid tulemusi rindelt. Nende abil on lihtsam saada rohkem toetust läänest ja maailma üldsuselt. Zalužnõi omakorda lähtub sellest, et sõda on muutunud mitmeaastaseks maratoniks ning ilmselt juba instinktiivselt püüab säilitada sõdureid tulevasteks lahinguteks. Mõlemad pooled üritavad täita ülesandeid, mis on neile pandud, kuid need ei pruugi kattuda.

President on valmis rohkem riskima armeega lahinguväljal kui kaitseväe juhataja, kes tahaks viia riski miinimumini. Üks näide on Time’i ajakirjaniku Simon Shusteri palju tähelepanu saanud artikkel, kus ta tsiteeris inimesi Zelenskõi lähikonnast, kes väitsid, et president nõudis pealetungi Donetski oblastis Horlivka linnale, mis okupeeriti juba 2014. aastal. Zalužnõi vastas seepeale, et selleks ei jätku sõdureid.