Naispantvangide paljastusi kartev Hamas loobus relvarahust

«Tundub, et üks põhjus, miks nad ei taha üle anda naisi, keda nad on pantvangis hoidnud, ja põhjus, miks see paus (vaherahu – toim) katkes, on see, et nad ei taha, et naised räägiksid sellest, mis nendega pantvangis juhtus,» ütles USA välisministeeriumi pressiesindaja Matthew Miller.