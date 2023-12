Septembri alguses võttis seim lugemisele peaministri Uue Ühtsuse parlamendiliikmete kirjutatud seaduseelnõu, mille eesmärk on karmistada karistusi kiiruseületamise eest.

«Iga hoolimatu tegu maanteel ohustab lisaks juhile kogukonda tema ümber. Selle aasta esimeses pooles registreeriti Lätis 72 liiklussurma, ligi 200 inimest sai tõsiselt viga. Need traagilised sündmused on jätnud püsiva jälje sadadele peredele. Kahjuks olemasolevad trahvid ei paku piisavalt heidutust,» ütles septembris Läti seimi õiguskomisjoni esimees Andrejs Judins, kes on üks muudatuste algataja.