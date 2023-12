PUDELID JA VOOLIKUD ⟩ Iraani võimud kasutasid protestide vaigistamiseks laialdaselt vägistamist

Raportis on kirjeldatud 45 meeleavaldajate kallal toime pandud vägistamise, grupiviisilise vägistamise või seksuaalse vägivalla juhtumit. Kuna võimude toime pandud seksuaalrünnakuid esines rohkem kui pooltes Iraani provintsides, leiab Amnesty International, et tuvastatud juhtumid on osa laiemast mustrist.