BBC: Venemaa püüab värvata Soome piiril olevaid migrante sõtta Ukraina vastu

Tänaseks on mitmete Euroopa Liitu pääseda üritavate migrantide Venemaal viibimist lubav turismiviisa oma kehtivusaja lõpetanud, ning viimase paari nädala jooksul on Venemaa võimud asunud loata riigis viibivaid inimesi kinni pidama. BBC andmetel on võimud esitanud paljudele kinnipeetutele ultimaatumi, et nad kas saadetakse tagasi oma päritoluriiki, või astuvad nad «vabatahtlikuna» palgasõduriks.